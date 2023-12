L'Apaq-W dévoile les "Agriculteurs de valeurs" et les "Coqs de Cristal" 2023

Comme c'est le cas depuis 2020, la fin d'année coïncide pour le secteur agricole wallon avec la remise des "Agriculteurs de valeurs" et des "Coqs de Cristal", récompensant les agriculteurs et artisans du terroir ainsi que leur savoir-faire. Pour la quatrième année consécutive, cette cérémonie à l'initiative de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) et de la Foire de Libramont a mis en valeur vendredi sept produits "d'excellence" ainsi que deux agricultrices et quatre agriculteurs du sud du pays.

Parmi ces "Agriculteurs de valeurs", un prix destiné à "reconnaître et récompenser les femmes et les hommes qui produisent notre alimentation et façonnent nos paysages", deux femmes ont cette année été primées. Il s'agit de Nathalie Thorez de la fromagerie du Sarté, en province de Liège, qui a remporté en septembre dernier la médaille d'argent lors du Mondial des fromages et produits laitiers ; et de Clotilde De Montpellier, exploitante d'une ferme agroécologique à Havelange et fondatrice de la coopérative Farm for Good pour une juste rémunération de tous les acteurs du secteur agricole.

La 29e édition du concours des Coqs de cristal s'est pour sa part tenue le 17 novembre à l'École hôtelière de Namur. Une soixantaine de producteurs y ont présenté 64 produits de bouche agricoles et artisanaux issus de Wallonie. Le jury, issu du secteur de l'horeca, a finalement choisi vendredi sept produits "d'excellence de notre territoire". Deux Coqs de cristal chacun ont été remis à des entreprises agricoles luxembourgeoises et namuroises, et un Coq est revenu à des exploitations du Brabant wallon, du Hainaut et de la province de Liège.