L'application de rencontre Bumble licencie un tiers de ses effectifs

Bumble, l'une des applications de rencontre les plus utilisées au monde, va supprimer environ 350 postes cette année, dans la foulée de nombreuses autres entreprises technologiques désireuses de réduire leurs coûts.

Ce plan de restructuration correspond à environ un tiers de ses effectifs. Bumble employait plus de 950 personnes fin décembre 2022, d'après un document officiel déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC).

La société basée au Texas a pourtant réduit ses pertes nettes à 32 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023, au lieu de 159 millions l'an dernier à la même période. Et son chiffre d'affaires a progressé de 13%, à 274 millions de dollars.

Mais son titre plongeait de près de 8% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Lidiane Jones, la patronne de Bumble, a salué dans le communiqué des résultats solides, et assuré que la "transformation de l'organisation" va l'aider à "fournir aux utilisateurs des expériences nouvelles et attractives qui créent des relations saines et équilibrées".