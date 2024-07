Le Bel 20 et ses voisins européens entament la semaine avec prudence

Umicore (14,28) regagnait 1,13% en compagnie de D'Ieteren (212,60) et Aedifica (59,80), positives de 1,24 et 0,84%.

Syensqo (80,82) et Galapagos (24,46) chutaient de 3,09 et 2,24% devant AB InBev (55,34) qui abandonnait 2,16%. Solvay (32,28) et arGEN-X (426,50) étaient négatives de 0,95 et 1,11%, UCB (143,85) étant finalement stationnaire.

Ageas (43,76) et KBC (68,38) cédaient 0,55 et 0,03%, Elia (90,65) et Melexis (84,65) reculant de 1,41 et 1,80%, GBL (67,80) et Sofina (210,20) de 1,38 et 1,96%, Lotus Bakeries (9.780) de 1,41%.

Kinepolis (37,15) regagnait par ailleurs 2,2% alors que Bpost (2,62) et Unifiedpost (3,05) reculaient de 2,9 et 3,8%, Econocom (2,18) abandonnant 4,2%.

Biosenic (0,0136) et Sequana Medical (1,265) reculaient enfin de 2,8 et 4,2%, Onward Medical (5,30) et IBA (12,40) de 1,8 et 1,7%.