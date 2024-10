Le BEL 20 a regagné prudemment un peu de terrain

KBC (69,46) et Ageas (48,70) étaient positives de 1,37 et 1,93% tandis que AB InBev (58,84) et Lotus Bakeries (12.000) s'appréciaient de 0,55 et 0,33%.

Syensqo (76,54) et Solvay (36,37) suivaient avec des mieux de 2,01 et 1,22% contrairement à UCB (166,55) qui cédait 0,03%, arGEN-X (473,30) et Galapagos (26,92) abandonnant 1,38 et 0,74%.

Les immobilières Aedifica (62,00) et Cofinimmo (63,90) valaient 0,98 et 0,39% de plus que la veille, WDP (23,28) gagnant 0,26%.

D'Ieteren (191,80) et Ackermans (188,40) gagnaient 1,59 et 0,91% tandis que Melexis (71,50) et Elia (96,40) remontaient de 0,07 et 0,52%.

CMB.Tech (14,95) chutait par ailleurs de 4,5% en compagnie de Jensen (41,10) et CFE (6,68) qui perdaient 2,8 et 1%. Montea (75,00) était par contre positive de 1,6%, Solvac (101,00) et Van de Velde (30,90) de 2 et 2,5%.

Nyxoah (9,40) ajoutait enfin 8% aux 3,6% engrangés la veille alors que Oxurion (0,321) chutait de 5,6% après avoir perdu 7,2% la veille, Hyloris (5,88) abandonnant pour sa part 2%.