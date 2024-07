Le BEL 20 repasse au-dessus des 3.900 points après une ouverture négative

AB InBev (54,60) et Lotus Bakeries (9.700) étaient positives de 0,29 et 0,73%, KBC (66,22) s'appréciant de 0,09% alors qu'Ageas (42,80) cédait 0,70%.

Dix-sept éléments de l'indice bruxellois terminaient dans le vert, arGEN-X (410,90) et Sofina (217,60), en tête avec des gains de 1,83 et 1,68%. Ackermans (165,70) et D'Ieteren (202,20) suivaient avec des mieux de 1,47 et 1,51% en compagnie de Azelis (16,83) qui regagnait 1,20%.

Galapagos (23,46) gagnait de justesse 0,09%, rejoignant Solvay (34,00) et Syensqo (84,35) qui progressaient de 1,52 et 0,43%, UCB (141,35) s'appréciant de 0,78%.

Umicore (13,90) et Melexis (81,40) valaient 1,16 et 0,80% de plus que lundi à l'inverse d'Elia (86,45) qui abandonnait 1,37%.

Kinepolis (33,50) et EVS (28,80) reculaient de 1,7 et 0,7% tandis que Proximus (7,47) et Unifiedpost (2,70) étaient en baisse de 1,2 et 3,6%. VGP (101,00) et Care Property Invest (13,14) perdaient 1,7 et 1,8% alors que Ekopak (18,10) remontait de 2,2%.