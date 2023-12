Le BEL 20 reste bien orienté avec Solvay en tête

KBC (58,64) et Ageas (39,68) étaient positives de 0,7 et 0,4%, D'Ieteren (172,40) et Aperam (32,73) se distinguant par des hausses de 1,8 et 1,6% tandis que Melexis (91,70) et Barco (15,98) gagnaient 1,1 et 1,4%, cette dernière pour son dernier jour au sein du BEL 20.

UCB (75,64) gagnait 0,1% tandis que arGEN-X (424,50) et Galapagos (36,59) reperdaient 0,2 et 0,8% en compagnie de AB InBev (57,34) et WDP (28,10) qui reculaient de 0,1% chacune.

Sofina (224,60) et Umicore (24,78) valaient 0,8 et 1,1% de plus que la veille, Elia (113,20) et Aedifica (64,35) gagnant 0,5 et 0,8%.

Immobel (30,65) se distinguait par ailleurs en gagnant 3,7% supplémentaires, Shurgard (44,19) et Econocom (2,68) s'appréciant de 1,6 et 1,7%, bpost (4,78) et Colruyt (40,03) de 1,9 et 1,3%, Lotus Bakeries s'adjugeant un nouveau record en gagnant 1,1% à 8.390 euros.

Pour son dernier jour de cotation à Bruxelles, MDxHealth fluctuait entre 2,98 et 3,25 euros, IBA (10,98) et Hyloris (11,65) s'appréciant de 1,8 et 1,3%.