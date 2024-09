Le BEL 20 s'est distingué grâce au rebond de arGEN-X

AB InBev (56,74) reculait de 1,77% en compagnie de Solvay (33,58) et Galapagos (25,72) qui valaient de même 2,04 et 0,46% de moins que la veille ; Syensqo (73,14) et UCB (168,60) progressant par contre de 0,84 et 0,36%.

KBC (69,92) était négative de 0,57% tandis qu'Ageas (47,72) s'appréciait de 0,46%, Umicore (10,94) et Azelis (19,43) gagnant 1,02 et 0,94%. Elia (101,70) cédait 0,20% tandis que Aedifica (64,10) et Cofinimmo (66,65) étaient positives de 1,34 et 1,06%, Lotus Bakeries (12.100) et Sofina (253,20) s'appréciant de 0,50 et 0,56%, D'Ieteren (192,50) de 0,31%.

Atenor (5,16) et Kinepolis (39,20) remontaient par ailleurs de 2,4 et 1,8% tandis que Bekaert (35,50) abandonnait 2,3%. Des reculs de plus de 1% étaient encore relevés en DEME (147,00), Jensen (41,00) et What's Cooking (90,40) alors que Care Property Invest (14,84) et Titan Cement (34,15) gagnaient 1,5 et 2,1%.

Hyloris (5,76) valait enfin 1,4% de plus que la veille alors qu'IBA (13,04) chutait de 2,8%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1185 USD, contre 1,1160 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 76.550 euros, en progrès de 535 euros.