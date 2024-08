Le BEL 20 termine au-dessus des 4.000 points, tiraillé entre UCB et Umicore

KBC (66,06) et Ageas (41,84) valaient 0,70 et 0,67% de plus que la veille, Lotus Bakeries (10.040) s'appréciant de 1,01% alors que AB InBev (55,58) était négative de 0,39%.

Melexis (77,20) et Elia (96,70) reculaient de 1,22 et 0,82%, GBL (65,60) et Sofina (206,60) perdant 1,28 et 0,48% tandis que D'Ieteren (202,20) terminait 0,20% plus bas.

Les immobilières voyaient Aedifica (59,45) et WDP (23,98) reculer de 1,16 et 1,32%, Cofinimmo (60,10) cédant 0,58%.

What's Cooking (70,00) et Econocom (2,045) remontaient par ailleurs de 4,8 et 4,3%, Unifiedpost (3,20) et Cenergy (9,95) bondissant de 9,2 et 7,9% tandis que les résultats de Xior (30,30) et Jensen (40,40) étaient accueillis par des hausses de 0,5 et 1%, ceux de Euronav (15,47) par un repli de 0,2%.