Le BEL 20 termine de peu sous les 4.100 points

KBC (69,24) et Ageas (44,22) valaient 0,29 et 0,55% de plus que mardi, AB InBev (54,68) regagnant 0,55% alors que Lotus Bakeries (10.900) reperdait 0,18%.

UCB (159,75) se distinguait en tête avec un bond de 2,47% devant Solvay (30,97) et Galapagos (22,78) qui s'appréciaient de 1,44 et 1,52%. Syensqo (69,45) et arGEN-X (473,50) se contentaient de 0,65 et 0,17% de mieux.

Melexis (80,35) et Umicore (11,19) étaient positives de 0,44 et 0,18%, D'Ieteren (212,80) de 0,47%, GBL (67,50) et Ackermans (172,70) de 0,60 et 0,29%.

Aperam (25,66) et Exmar (8,12) progressaient par ailleurs de 2,5 et 1,6%, Recticel (12,04) et Van de Velde (31,85) de 1,7%, EVS (29,90) et Bpost (2,60) de 1 et 1,7%. Tessenderlo (23,60) chutait quant à elle de 2,9% après une révision des perspectives à la baisse.

Hyloris (6,64) rebondissait enfin de 7,4%, IBA (11,66) et Sequana Medical (1,00) reculant par contre de 1,5 et 1,9%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1120 USD contre 1,1100 la veille. Le lingot se négociait autour de 72.255 euros, en recul de 820 euros.