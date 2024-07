Le BEL 20 termine la semaine sous les 4.000 points

Le BEL 20 bénéficiait par contre du soutien d'UCB (140,15) et arGEN-X (428,80) qui s'appréciaient de 2,19 et 0,73%, rejointes de justesse par Aedifica (60,75), finalement en hausse de 0,25%.

Melexis (80,90) et Galapagos (23,96) emmenaient les baisses en chutant de 3,46 et 3,39% en compagnie de Solvay (34,01) et Syensqo (81,37) qui perdaient 1,82 et 2,20%.

AB InBev (55,48) et Lotus Bakeries (9.900) valaient 1,46 et 1,39% de moins que la veille, KBC (67,62) et Ageas (42,96) reculant de 0,12 et 0,74%, Umicore (14,00) et Elia (91,15) de 2,10 et 1,73%.

Ackermans (168,90) et D'Ieteren (205,80) étaient négatives de 1,05 et 0,96%, GBL (67,85) et Sofina (209,20) de 1,31 et 1,69%, Cofinimmo (60,30) de 1,23%.

Agfa-Gevaert (1,176) et Bpost (2,625) abandonnaient par ailleurs 2,8 et 3,5%, Aperam (24,28) et Ontex (8,31) étant négatives de 2,6 et 2%, Shurgard (35,20) et Xior (32,45) de 1,7%.