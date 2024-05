Le Centre d'Entreprises Initialis à Mons remis à neuf

La rénovation du Centre d'Entreprises montois a pour objectif de rendre le bâtiment plus attractif et moins énergivore. Le Centre regroupe les services d'accompagnement à la création et à la croissance proposés aux start-ups et aux entreprises. Le chantier de rénovation a été soutenu par l'Europe et la Wallonie à travers les fonds Feder pour un montant de l'ordre de 2,5 millions d'euros.

Le bâtiment original souffrait de problèmes de stabilité et nécessitait un réaménagement global pour s'inscrire dans les standards actuels. Les travaux ont permis la déconstruction/construction d'une aile du bâtiment et une rénovation énergétique totale.