Le chocolatier Leonidas envisage l'ouverture de 50 magasins en France et aux Pays-Bas

Entre juin 2022 et 2023, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 11%, soit "le plus élevé de son histoire", et son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a progressé de 4%. Le directeur général de Leonidas, Philippe de Selliers, a déclaré par voie de communiqué que "la stratégie proactive en matière de prix porte ses fruits".

La croissance est visible sur tous les marchés, avec par exemple une forte hausse des ventes de 13,6% en Belgique et de près de 55% dans le secteur du commerce de passage, grâce à une augmentation des parts de marché dans "tous les grands aéroports". La croissance globale s'est par ailleurs accélérée en cours d'année, avec une hausse de 17% observée depuis janvier 2023.