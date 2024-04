Le CHU de Tivoli à La Louvière a ouvert le plus grand service d'urgences de Wallonie

Le plus grand service d'urgences de Wallonie a ouvert ses portes mardi au CHU deTivoli à La Louvière. Le nouveau service, le premier à intégrer la nouvelle aile "Cœur du Hainaut" construite dans la continuité du bâtiment historique, peut accueillir en moyenne 50.000 personnes par an. Il est plus spacieux, plus lumineux et vise un accueil plus qualitatif des patients.