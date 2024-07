Le conseil d'administration de la Loterie nationale réaffirme sa confiance en Jannie Haek

Le 3 juillet, le comité de direction avait également réaffirmé son soutien au CEO. "Nous restons convaincus de la capacité de M. Haek à guider notre organisation dans le futur", avait-il souligné à l'issue d'une réunion.

Le conseil d'administration indique mardi avoir pris acte que l'administrateur délégué a présenté ses excuses à l'égard de l'ensemble du personnel le 16 mai dernier. "Il est conscient que son style de communication direct et rustre, combiné à une forme d'impatience, peut passer pour brutal et grossier et qu'il a blessé des gens en agissant de la sorte. Jannie Haek s'est engagé à instaurer une culture de la communication bienveillante au sein de l'entreprise et à suivre une formation sur le leadership positif", précise la Loterie nationale.