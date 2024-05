Le constructeur automobile chinois Leapmotor arrive en Belgique en septembre

En octobre, on a appris que Stellantis, le groupe mère de Citroën, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot, entre autres, avait pris une participation d'environ 20 % dans le constructeur automobile chinois Leapmotor pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros.

Leapmotor lancera ses activités en Europe en septembre et vise à y installer 200 points de vente d'ici la fin de l'année et 500 d'ici 2026. Dans un premier temps, le constructeur automobile chinois souhaite proposer une petite citadine et un SUV familial. Au moins un nouveau modèle par an sera ensuite lancé au cours des trois prochaines années.