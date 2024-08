Le directeur de Ryanair souhaite limiter la consommation d'alcool dans les aéroports

"On ne laisse pas les gens saouls prendre le volant, mais on les laisse monter à bord d'un avion", déplore O'Leary. Il estime que les membres d'équipage et les autres passagers sont les victimes directes de ce phénomène. "Avant, les gens qui avaient trop bu s'endormaient. Mais aujourd'hui, ces personnes consomment également des médicaments et de la drogue. Ce mélange engendre des comportements agressifs, difficiles à maintenir sous contrôle."

Le CEO de Ryanair estime qu'il est complexe pour les compagnies aériennes d'identifier les passagers saouls, particulièrement lorsqu'ils voyagent en groupe: "Tant qu'ils peuvent rester debout et se traîner, ils montent à bord. Et lorsque l'avion a décollé, nous sommes confrontés à leur mauvais comportement."