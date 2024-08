Le fabricant de textile Nyobe Belgotex ferme son usine à Kruisem, 157 emplois menacés

Selon la direction, "cette décision a été prise après un examen approfondi des pertes en cours et des conditions de marché difficiles auxquelles l'entreprise est confrontée", a-t-elle réagi mardi par voie de communiqué. "Plusieurs facteurs externes, comme la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, l'évolution de la demande et l'intensification de la concurrence, ont gravement affecté la compétitivité de Nyobe", a ajouté l'entreprise.

Une procédure de licenciement collectif sous la loi Renault a été lancée. "Cela faisait un moment que c'était dans l'air", a commenté la déléguée syndicale. L'usine était en effet confrontée à un chiffre d'affaires en berne et à des situations de chômage économique, notamment en raison de la concurrence féroce des entreprises asiatiques. "Mais même pour les personnes qui avaient déjà beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise, cela reste un coup dur".