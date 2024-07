Le FMI confirme ses attentes pour l'économie mondiale

Le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu inchangée mardi sa prévision de croissance mondiale pour 2024, à 3,2%, anticipant notamment une amélioration de la croissance en Chine et en Inde, mais confirmant les précédentes anticipations pour les économies avancées.

Le Fonds avait d'ores et déjà révisé à deux reprises, en légère hausse à chaque fois, ses prévisions pour l'année en cours depuis la publication de la version initiale du rapport, en octobre dernier.

Pour la troisième et dernière actualisation de son rapport annuel sur l'économie mondiale (WEO), le FMI a indiqué toujours s'attendre à une croissance de 3,2% pour 2024, améliorant légèrement sa prévision pour 2025 à 3,3% (+0,1 point de pourcentage).

Malgré tout, la croissance mondiale reste sur une tendance de moyen terme historiquement basse, à peine supérieure à 3,2% depuis deux ans et pour les prochaines années en moyenne, loin des 3,8% observés sur la période 2000 à 2019, et plus encore le siècle dernier.