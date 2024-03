Le nombre de tués sur les routes au plus bas l'an dernier depuis les années Covid

En Wallonie, le nombre de tués sur les routes est passé de 228 à 217 (dont 95 d'entre eux dans la seule province de Hainaut) et en Flandre, de 271 à 261. La diminution la plus nette est enregistrée à Bruxelles: on est passé de 21 à 5 tués en un an.

Au niveau national, on note une hausse du nombre de tués pour deux catégories d'usagers: les cyclistes (de 95 à 96 tués) et les personnes impliquées dans un accident avec une camionnette (de 50 à 58 tués).

A l'opposé, on note une baisse du nombre de tués parmi les motards (65 à 49 tués). "Jamais le nombre de tués n'a été aussi faible pour les deux-roues motorisés", indique Vias.