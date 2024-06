Le projet "Jump to Pharma" ouvre les portes de l'emploi dans du secteur biopharma

Le projet "Jump to pharma", a été présenté mercredi au centre de compétence du Forem Aptaskil à Seneffe. Financé par le plan de relance wallon, il permet à des chercheurs d'emploi de longue durée ou sans diplôme du secondaire supérieur d'intégrer le secteur biopharmaceutique.

La formation est de 376 heures en plusieurs modules. La première édition, qui s'adresse à douze chercheurs d'emploi, a été organisée en deux phases: une préformation du 8 janvier au 26 avril et une formation "aptaskil" du 17 mai au 29 juillet 2024.

Le projet a été mis sur pied en janvier 2024 par le Forem, le Centre de compétence Aptaskil à Seneffe, la Funoc et l'Institut d'enseignement technique supérieur de Promotion sociale à Charleroi.

Les responsables du projet ont précisé qu'en 2023, les entreprises de la fédération sectorielle des entreprises chimiques et des sciences de la vie, "Essenscia Wallonie", étaient à la recherche de 2.200 nouveaux collaborateurs. Le volume des engagements devrait rester identique jusqu'en 2025. 60% des postes à pourvoir concernent les métiers de la production un secteur qui représente plus d'un cinquième de l'emploi manufacturier en Wallonie et qui peine à recruter, tous niveaux d'études confondus.