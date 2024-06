Le service de trottinettes électriques et de taxis Bolt se lance aussi à Liège

La plateforme de mobilité Bolt annonce mercredi se lancer à Liège, la sixième ville belge et la troisième en Wallonie où elle déploie ses services de micromobilité. Elle propose une flotte initiale de 200 trottinettes électriques en libre-service dans les rues de Liège mais également un service de réservation de taxis.

Bolt indique déployer 200 trottinettes électriques dans toute la ville de Liège dès le lancement du service et augmentera ensuite progressivement leur nombre pour atteindre les 400 véhicules d'ici quelques semaines. Les utilisateurs sont facturés en fonction de la distance parcourue et non de la durée du trajet.

"Cela permet de lutter efficacement contre les comportements imprudents souvent observés pour finir les trajets plus rapidement", précise la plateforme.