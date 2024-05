Le tram 10 emmènera ses premiers voyageurs de Neder-Over-Heembeek à Uccle le 23 septembre

Si ce dernier tronçon vous dit quelque chose, rien d'étonnant. Le tram 3, qui transporte actuellement les voyageurs de Stalle (Uccle) à la Gare du Nord (Schaerbeek), disparaîtra, absorbé par la nouvelle ligne 10. La petite boucle entre Esplanade et Heembeek, qui sort du tracé de la ligne 10, sera pour sa part reprise par une ligne temporaire, le tram 35. Celui-ci roulera jusqu'à la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek.

Le début de l'automne amènera son flot de changements dans les transports en commun de la capitale. À commencer par une nouvelle venue : la ligne 10. Elle prendra sa source à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, serpentera via le pont Van Praet (Schaerbeek) jusqu'au centre-ville (Gare du Nord, Rogier, De Brouckère) pour faire un saut à la Gare du Midi et terminer son périple à Churchill (Uccle).

Cette réorganisation présente deux avantages, selon la Stib. D'une part, la ligne 10 permettra de répondre aux besoins de mobilité liés au développement de Neder-Over-Hembeek. Selon les prévisions du bureau externe engagé dans ce projet, la population heembeekoise enregistrera en effet un bond de 24% entre 2018 et 2035. D'autre part, le tram 35 doublera l'offre entre le pont Van Praet et la place Meiser. Actuellement, seul un tram 7 "structurellement surchargé" y circule.

Messages vocaux à bord des véhicules et dans les stations, affichage aux arrêts et, le jour J, présence du personnel de la Stib aiguilleront les passagers et usagères sur les nouvelles lignes, rassure l'entreprise.

Le chantier de la ligne 10 avait débuté en avril 2022.