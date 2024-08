Le tram fait son retour mardi dans la Cité ardente

"Dans un premier temps, les tests de gabarit seront réalisés à 5km/h depuis la station Marengo. Le tram sera entouré des équipes techniques. Il se dirigera vers Féronstrée et roulera jusqu'à la station Blonden avant de rejoindre la station Général Leman", communique le TEC. "Le retour s'effectuera via la rue Léopold, vers les stations La Batte puis Curtius pour rejoindre le Centre de Maintenance et de Remisage du Tram situé à l'arrière de la station Liège Expo".

L'étape suivante prévue le jeudi 22 août consistera à faire ce test de gabarit dans la rue Féronstrée, dans le sens qui sera utilisé les jours de Batte, soit de Saint-Lambert au pont Maghin. Les autres jours, le tram poursuivra ses essais dynamiques et augmentera sa vitesse de roulage. "Cette arrivée du tram en ville est prétexte à sensibiliser la population et toutes les personnes qui transitent par Liège à la sécurité aux abords des rails et en particulier lors de la traversée des voies. Le tram est toujours prioritaire et il est interdit de cheminer ou de stationner sur les voies", ajoute la société, qui rappelle que le véhicule a besoin de 30 mètres pour s'arrêter.