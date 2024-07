Légère croissance du transbordement de marchandises au port d'Anvers-Bruges

En raison des tensions dans la mer Rouge, de nombreux navires font désormais un détour par le cap de Bonne-Espérance. Mais selon le port, ce passage est devenu "la nouvelle norme", ce qui a permis une reprise du transbordement de conteneurs, avec une croissance de 6,8% par rapport aux six premiers mois de 2023. Les volumes de marchandises diverses (comme l'acier, les fruits...) ont également connu un retour à la hausse durant le premier semestre.

Cette tendance positive s'explique par une demande croissante de transport de conteneurs dès le premier trimestre. Cette demande "s'étend désormais à d'autres catégories de produits, et ce malgré la persistance des tensions géopolitiques et du contexte macroéconomique incertain", avance le groupe.

Le transbordement du matériel de transport est par contre signalé à la baisse de 13,2% sur base annuelle. "Le transbordement plus faible de voitures d'occasion (-45,8%) y contribue notamment, suivi par les machines lourdes (-22,7%), les camions (-17,6%) et les voitures neuves (-9%)", signale l'entreprise.

"Les six derniers mois ont représenté des défis de taille", a confié le CEO du port d'Anvers-Bruges, Jacques Vandermeiren. "Néanmoins, malgré la persistance des tensions géopolitiques, un climat économique encore fragile et les protestations des agriculteurs, nous faisons à nouveau état de chiffres positifs, et même d'un renforcement de la croissance au premier trimestre. (...) Nous sommes donc sur la bonne voie pour faire de 2024 une année pleine de réalisations dans divers domaines."