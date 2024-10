Les appréhensions repoussent le BEL 20 sous les 4.300 points

Les appréhensions géopolitiques pesaient à nouveau sur la tendance des deux côtés de l'Atlantique jeudi, l'indice BEL 20 suivant le mouvement avec un nouveau recul de 0,60% à 4.285,32 points et 13 de ses éléments dans le rouge. Solvay (36,31) et Lotus Bakeries (11.920) étaient finalement stationnaires, cette dernière ayant atteint un nouveau sommet à 12.240 euros en séance.

AB InBev (60,24) s'appréciait de 0,33%, UCB (165,35) et arGEN-X (499,30) gagnant 0,73 et 0,52% tandis que Galapagos (25,68) terminait 0,23% plus bas que la veille.

Les baisses étaient quant à elles emmenées par Azelis (19,33) et Umicore (11,31) qui chutaient de 3,93 et 3,17% devant KBC (68,84) et Syensqo (77,93) qui étaient négatives de 2,13 et 1,58% tandis qu'Ageas (47,66) cédait 0,54%.

Elia (98,50) et Melexis (72,20) abandonnaient 1,20 et 1,23%, GBL (68,85) et Ackermans (185,80) reculant de 1,22 et 1,01%. Sofina (246,20) était de même en baisse de 1,05% alors que D'Ieteren (190,40) repassait de justesse de 0,21% dans le vert.

Les immobilières voyaient quant à elles Aedifica (62,25) et WDP (23,98) reculer de 0,95 et 1,72%, contrairement à Cofinimmo (65,75), positive de 0,31%.

Ekopak (17,50) et Bekaert (35,72) reculaient par ailleurs de 2,8 et 1,9% tandis que Proximus (6,685) et Agfa-Gevaert (1,032) étaient en baisse de 1,4 et 1,9%, Recticel (12,52) et Tessenderlo (24,90) de 2,2 et 1,6%.