Les Brasseurs belges ont attiré la foule sur la Grand-Place

"Nous avons compris que le débat public avait évolué", explique le directeur des Brasseurs belges, Krishan Maudgal, à l'agence Belga. La fédération a axé une de ces dernières campagnes sur la consommation responsable et des mesures supplémentaires, "plus strictes", sont attendues dans les prochaines semaines pour encadrer la publicité.

Une cinquantaine de brasseries avaient dressé leur chapiteau sur la Grand-Place et ont proposé de vendredi soir à dimanche soir environ 500 bières différentes dont près de 10% sont désormais des références faiblement ou non alcoolisées.

M. Maudgal voit dans le nombre de consommations enregistrées tout au long du week-end, quelque 72.000 pour 62.000 personnes, la preuve que leur approche fonctionne.

"Le but n'est pas de vendre un maximum de bières. On appelle à la consommation modérée dans des verres à dégustation. Nous sommes ici pour que le public savoure le produit et découvre la culture de la bière belge."

A quelques centaines de mètres de la Grand-Place, dans le quartier Sainte-Catherine, le Brussels Beer Project (BBP) organisait son Wanderlust, un festival accueillant une quinzaine de brasseries artisanales, belges et étrangères. Avec 4.000 visiteurs au compteur, ses responsables étaient également satisfaits du week-end écoulé. "Cette neuvième édition devrait être un record", se réjouissait dimanche Sébastien Morvan, cofondateur du BBP.