Les cliniques privées suspendent la grève prévue à partir du 3 juin

"Les engagements et les décisions prises par le gouvernement soutiennent le principe d'équité de traitement" entre tous les acteurs de l'hospitalisation, qu'ils soient publics ou privés, a indiqué vendredi la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) dans un communiqué co-signé avec les cinq syndicats de médecins libéraux soutenant le mouvement.

Les cliniques et les praticiens libéraux "prennent acte de ces avancées, mais resteront extrêmement vigilants sur le respect et l'impact de l'ensemble des propositions pour les établissements et pour les médecins libéraux", selon le communiqué.

"Je salue la décision responsable des cliniques privées", a déclaré de son côté le ministre délégué de la Santé Frédéric Valletoux sur X (ex-Twitter).

Cette levée de la grève "s'inscrit dans le dialogue que j'ai engagé entre tous les acteurs de l'hospitalisation, basé sur l’équité des droits comme des devoirs, au service de l'accès aux soins des Français", s'est-il félicité.