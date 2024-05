Les demandes d'interruption de carrière bientôt obligatoires de façon électronique

L'ONEM prévoit une période de transition générale de trois mois pour se familiariser avec la demande en ligne.

Concrètement, pour introduire une demande auprès de l'ONEM, il faut: informer son employeur; ce dernier complète sa partie de la demande d'allocations via le site portail de la Sécurité sociale; ensuite, c'est le travailleur qui complète la demande via l'application Break@work; et ensuite, l'ONEM envoie sa décision dans l'e-Box.