Les douanes rappellent depuis BSCA les règles sur les marchandises ramenées en Belgique

Ces règles concernent tant les produits soumis aux accises que les valeurs, les produits contrefaits ou encore les produits issus de la faune et de la flore.

Concernant les cigarettes et l'alcool par exemple, les règles varient selon qu'un voyageur revienne d'un État membre de l'Union européenne ou non. Une personne en provenance d'un pays de l'UE peut ainsi revenir avec 800 cigarettes, 10 litres de boissons spiritueuses et 90 litres de vin. Depuis un pays hors de l'UE, la limite tombe à 200 cigarettes, 4 litres de vin non mousseux et 1 ou 2 litres de boissons alcoolisées selon que le pourcentage d'alcool soit inférieur ou non à 22%.