Les marchés s'enthousiasment avec la promesse de baisse de taux imminente

En hausse avant l'intervention de Jerome Powell, les Bourses européennes ont accru leur progression en fin de séance. Paris a fini en hausse de 0,70%, comblant ainsi ses pertes de l'année. Londres a pris 0,48%, Francfort 0,76% et Milan 1,02%.

A New York, le Dow Jones a pris 1,14%, l'indice Nasdaq est monté de 1,47% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 1,15%.

Les Bourses ont monté et les taux ont baissé vendredi après le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, qui a confirmé qu'il était temps pour l'institution de baisser ses taux directeurs.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats-Unis reculaient avec la perspective d'une baisse des taux de la banque centrale américaine.

Le rendement à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, passait de 4% jeudi à 3,91%. Et celui de l'échéance à dix ans s'établissait à 3,79%, contre 3,85% jeudi.

Lors de son traditionnel discours au symposium de Jackson Hole aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine a clairement ouvert la porte à une première baisse des taux directeurs de l'institution en septembre.