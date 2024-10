Les prix des denrées alimentaires bondissent au niveau mondial, portés par le sucre

La plus forte progression au sein de l'indice est celle du sucre (10,4%), dont les cours sont notamment exacerbés par de mauvaises prévisions de récolte au Brésil et par des craintes sur les exportations indiennes.

L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), établi tous les mois sur base des prix mondiaux d'un panier de denrées alimentaires de base, s'est établi en septembre à 124,4 points, ce qui correspond à une hausse de 3% sur base mensuelle et de 2,1% sur base annuelle.

Les prix des céréales ont progressé de 3% sur le mois, alors que les cours des huiles végétales (dont l'huile de palme) ont augmenté de 4,6% et ceux des produits laitiers (poudre de lait, beurre, fromage...) de 3,8%.

Une hausse plus timide est constatée pour le sous-indice de la viande (+0,4%). Cela cache toutefois des disparités entre une appréciation des prix de la volaille, une stabilité du boeuf et du porc et une légère baisse des prix de la viande ovine.