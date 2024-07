Les sociétés avec des administrateurs politiques sont moins rentables

Les sociétés belges où siègent des élus politiques au conseil d'entreprise ou qui sont clientes d'entreprises publiques sont moins productives et moins rentables, ressort-il d'une étude de la Banque nationale, citée dans De Tijd mardi.

"Si les entreprises ont comme fournisseurs des sociétés publiques ou si elles ont des liens politiques, nous constatons que cela est associé à une rentabilité et une productivité moindres, ainsi qu'à davantage d'endettement et à davantage de personnel", constatent les économistes Pablo Muylle (UGent) et Emmanuel Dhyne (Banque Nationale). "Cela suggère que le soutien du gouvernement a un impact négatif sur les performances financières."

L'augmentation du personnel, malgré d'éventuels avantages sociaux positifs, peut être le signe d'une plus faible efficacité, explique encore Pablo Muylle. Une explication possible de l'impact négatif des achats auprès des entreprises publiques est que les produits de ces entreprises sont plus chers.