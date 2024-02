Les ventes de KFC en recul au Moyen-Orient en raison de boycotts

Selon Yum Brands, la maison mère de KFC, les ventes ont reculé de 5% au dernier trimestre 2023 au Moyen-Orient, en Turquie et dans le nord de l'Afrique, rapporte l'agence Reuters. Si cette différence peut sembler anecdotique, elle est d'une toute autre ampleur à la lumière des résultats engrangés sur l'ensemble de l'année dans cette région: +21%.

Le Moyen-Orient constitue par ailleurs la zone qui a le plus accusé le coup au quatrième trimestre. La seule autre région à connaître un recul est l'Asie (-2%, hors Chine). Aux États-Unis, les ventes ont été stables alors qu'en Europe, elles ont progressé de 9%. Les Chinois ont été les plus friands de nuggets et autres chickenburgers, avec une hausse de 18% du chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre 2022.