Lileo, Sentometrics et Wanit remportent un Innovative Starters Award et 500.000 euros

Les trois start-ups Lileo, Sentometrics et Wanit ont été récompensées d'un Innovative Starters Award et remportent ainsi une subvention de 500.000 euros par projet pour leurs solutions innovantes, indique l'institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de la Région de Bruxelles-Capitale Innoviris lundi dans un communiqué.