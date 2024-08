L'industrie du jeu vidéo a les yeux tournés vers la Gamescom

A J-1 de son ouverture au public, journalistes, professionnels de l'industrie, exposants se pressaient mercredi à Cologne pour entrer au plus grand salon du jeu vidéo au monde en termes d'affluence et de superficie, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

La Gamescom donne son coup d'envoi mercredi, au lendemain d'une soirée d'ouverture qui a révélé quelques surprises dont des nouveaux épisodes des sagas Borderlands et Mafia, mais aussi l'arrivée inattendue du jeu "Indiana Jones" sur la console de Sony.

"C'est un moment important pour l'industrie", affirme à l'AFP Tristan Corbett, directeur marketing pour l'éditeur Maximum Entertainment, qui a le sentiment de retrouver cette année le salon tel qu'il était avant la pandémie.

"Je suis un peu plus enthousiaste que l'année dernière", estime Deya Borroni, qui vient à la Gamescom depuis plusieurs années. Cette Italienne de 32 ans, qui travaille dans les jeux vidéo, estime que les titres présentés à cette édition sont plus intéressants: "J'ai hâte de tester les dernières nouveautés de Genshin Impact, et Metaphor: ReFantazio (nouveau jeu du studio japonais Atlus)".

Parmi les stands les plus imposants, ceux de "Star Wars Outlaws", dont la sortie est prévue le 30 août, et "Assassin's Creed Shadows" de l'éditeur français Ubisoft, ainsi que celui aux faux airs de temple romain de "Civilization VII".