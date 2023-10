Maxi Toys devient King Jouet

Au total, le groupe compte investir entre 10,7 et 12,7 millions d'euros pour le changement de l'enseigne et le réaménagement des magasins sur l'ensemble du territoire, situés principalement en Wallonie et à Bruxelles. King Jouet envisage de poursuivre ses investissements et d'ouvrir plusieurs magasins dans les années à venir.

Outre les 22 Maxi Toys en Belgique, le Groupe King Jouet a également repris 95 magasins en France en 2020 et 6 en Suisse en 2021 et envisage une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5 à 10%.