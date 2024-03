Microsoft et OpenAI envisagent de créer un data center de 100 milliards de dollars

Des dirigeants de Microsoft et d'OpenAI planchent sur un projet de data center intégrant un superordinateur dédié à l'alimentation de l'intelligence artificielle (IA) développée par OpenAI, révèle le site d'actualités technologiques The Information, citant des sources proches du dossier. Le montant de l'investissement pourrait atteindre la somme de 100 milliards de dollars (plus de 92,6 milliards d'euros).