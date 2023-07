Mithra pourrait être à court de liquidités en septembre

L'entreprise de biotechnologie liégeoise Mithra pourrait manquer de liquidités dès septembre, ressort-il d'une "présentation aux investisseurs" publiée sur son site internet et dont La Libre et De Tijd se font l'écho mercredi.

La présentation précise que Mithra disposait de 26 millions d'euros en cash à la fin avril. Depuis, 25 millions supplémentaires ont afflué, notamment grâce à un prêt et à la vente d'actions de la société australienne Mayne Pharma. Mais dès septembre la trésorerie pourrait se tarir, en partie à cause des coûts en recherche et développement (60 millions d'euros en 2023, ndlr).

"Mithra a besoin d'un fonds de roulement supplémentaire pour faire face à ses dépenses d'exploitation et d'investissement", peut-on lire dans la présentation. L'entreprise dit avoir considéré plusieurs options dont la vente d'actifs et la suspension ou le report d'un certain nombre de projets de recherche, à l'exception des trois principaux produits du groupe (Donesta, Myring et Estelle).