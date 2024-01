Orange positionne désormais VOO comme une marque télécom de milieu de gamme

Désormais, depuis le dernier quadrimestre 2023, l'ex-opérateur liégeois est désigné comme une marque "Value for money". Cela signifie que le client peut opter (et payer) pour les seuls produits dont il a besoin. À noter que les services de VOO ne sont pas déployés en Flandre, mais uniquement en Wallonie et dans certaines communes de Bruxelles.

Depuis la reprise de VOO il y a quelques mois, on ignorait le sort qu'allait réserver Orange à cette enseigne et comment il allait la positionner sur le marché.

Orange, de son côté, va continuer son "ascension" vers une catégorisation premium, plutôt haut de gamme. C'est notamment dans ce cadre que l'opérateur propose depuis quelques semaines les chaînes de la télévision à péage BeTV ainsi que les séries de la chaîne américaine HBO (Games of Thrones, The Last of Us, Succession, etc.) dans son offre TV. Des produits dont VOO avait auparavant l'exclusivité.

Enfin, en entrée de gamme, on retrouve la marque hey!, à bas coûts et 100% digitale, dont il faut éviter qu'elle "cannibalise" les deux autres, selon les mots de Xavier Pichon, le CEO d'Orange.

"Cette stratégie peut toutefois changer rapidement, en fonction de l'évolution du marché", a-t-il expliqué jeudi. Pour lui, il s'agit pour le moment avant tout d'un test dans la segmentation du marché. Si cela se justifie un jour, une marque pourrait même disparaître, a-t-il laissé entendre, rappelant que chacune d'elles sont avant tout un actif parmi d'autres.