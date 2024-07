Orange revoit ses prévisions à la hausse après des "résultats positifs" au 1er semestre

Orange a vu son nombre de clients progresser de près de 5% au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2023, tant pour les abonnements mobiles que pour les abonnés au câble, annonce vendredi l'opérateur à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels. L'augmentation des services facturés au client a par ailleurs permis de faire croître le chiffre d'affaires de 2,5%, à 977,6 millions d'euros.

L'intégration de Voo semble porter ses fruits. Le CEO Xavier Pichon souligne "la solidité de l'union des deux entreprises et les synergies que l'opération a permis de réaliser". Ce sont ces synergies et notamment la migration des clients mobiles de Voo vers le réseau Orange qui ont soutenu le bénéfice avant intérêts et impôts (EBITDAaL), qui grimpe de 14%, à 252,9 millions d'euros.

Le directeur financier, Antoine Chouc, estime que ce bénéfice dépassera "légèrement" les prévisions sur l'ensemble de l'année, alors que la précédente estimation était comprise entre 515 et 535 millions d'euros.