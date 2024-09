Philippe Henroz succède à Arnaud Bonnel à la tête de la Fevia Wallonie

Il souhaite également "réconcilier l'international avec le local". "En tant que petit pays avec des frontières proches de chacune de nos entreprises, nous sommes une économie ouverte et devons garder un œil ouvert sur le monde. L'exportation représente la moitié du chiffre d'affaires du secteur", note Philippe Henroz. "En même temps, nous devons continuer à miser sur les chaînes d'approvisionnement locales qui privilégient l'agriculture durable. En effet, l'industrie alimentaire wallonne est étroitement liée à l'agriculture : pas moins de 64 % des matières premières utilisées par nos entreprises proviennent du sol belge."

La priorité de Philippe Henroz pour la Fevia sera de poursuivre sur la voie de la durabilité, avec l'innovation comme catalyseur. "L'innovation nous aide à créer l'alimentation de demain, à renforcer nos atouts locaux et à relever les nombreux défis internationaux", souligne le nouveau président.

Enfin, le futur président de la Fevia insiste sur l'importante de l'innovation et des investissements, afin de maintenir la compétitivité des entreprises wallonnes. "Aidez les entrepreneurs en réduisant les coûts et la lasagne de taxes, tout en veillant à un cadre règlementaire stable, proportionné et cohérent", appelle-t-il, face au gouvernement wallon.