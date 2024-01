Philips réduit sa perte en 2023, arrêt des ventes de respirateurs aux Etats-Unis

"Même s'il reste encore du travail à faire, les progrès que nous avons réalisés dans un monde instable constituent une base solide pour une performance durable", a déclaré le PDG de Philips, Roy Jakobs, cité dans le communiqué.

"Résoudre les conséquences du rappel de Respironics pour nos patients et clients est une priorité et je suis conscient et m'excuse pour la détresse et l'inquiétude causées", a-t-il poursuivi.

La société a souligné avoir conclu un accord avec les autorités américaines qui consiste en une "feuille de route" d'objectifs permettant à Philips de se conformer aux exigences réglementaires.