Plus de 350 cantines signataires du "Green Deal Cantines Durables" en Wallonie

Les cantines signataires représentent 36.700 repas par jour et quelque 4,3 millions de repas par an. Une série d'actions sont mises en place au sein de ces cantines pour équilibrer le coût de l'assiette et permettre un approvisionnement plus qualitatif, notamment en réduisant le gaspillage alimentaire ou en travaillant avec des produits locaux et de saison.

Le secteur de l'enseignement (écoles maternelles, primaires et secondaires) englobe 79% des cantines signataires, devant le domaine des soins de santé et des organismes d'intérêts sociaux (crèches, maisons de repos, hôpitaux) avec 19%, et les cantines d'entreprises avec 2%.