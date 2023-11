Plus de la moitié des supermarchés Delhaize ont franchi le cap de la franchisation

Delhaize a annoncé lundi la reprise supplémentaire de 21 supermarchés en gestion propre par des entrepreneurs indépendants. Il s'agit déjà de la quatrième annonce du genre, après celles d'août, septembre et octobre, qui avaient concerné 51 magasins. Il y a donc désormais 72 supermarchés sur les 128 que l'entreprise gérait en propre, soit plus de la moitié du portefeuille, qui ont entamé la transition vers un modèle d'exploitation par un entrepreneur indépendant. Quinze d'entre eux ont d'ailleurs déjà ouvert leurs portes avec les nouveaux repreneurs à la barre.

Parmi les 21 nouveaux repreneurs annoncés lundi, onze exploitent déjà un ou plusieurs autres magasins Delhaize, six sont d'anciens collaborateurs de la marque au lion et quatre rejoignent l'entreprise pour la première fois.

En mars dernier, la marque au lion avait annoncé sa volonté de faire passer sous statut indépendant les 128 magasins que l'entreprise détenait en propre jusqu'ici, donnant lieu à un important conflit social au sein de l'entreprise. Depuis des mois, les syndicats font en effet campagne contre ce projet, craignant une dégradation des salaires et des conditions de travail du personnel. Plusieurs commerces ont entre-temps cependant déjà rouvert sous cette nouvelle forme de gestion.

Avec l'annonce de ces 21 supermarchés supplémentaires, 56% des magasins en gestion propre ont donc déjà un repreneur indépendant, souligne l'enseigne. L'ouverture des 21 supermarchés sous leur nouveau statut est prévue entre février et mai 2024.

En Wallonie, les magasins concernés par cette nouvelle vague de franchisation sont ceux de Genval, Mouscron, Morlanwelz, Jambes, Enghien, Epinois, Hornu, Fragnée et du Sart-Tilman. Dans la capitale, ce sont les succursales de Charles-Quint, Chazal, Mozart et Westland qui ont désormais un repreneur désigné. Enfin, en Flandre, ce sont les supermarchés de Hal, Leeuw-Saint-Pierre, Lokeren, Termonde, Schoten, Anvers-Hopland, Bosuil et Wavre-Sainte-Catherine qui passeront sous statut de franchisé courant 2024.