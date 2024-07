Plus d'un millier de faillites en juin

Sur base annuelle, trois secteurs ont connu plus de faillites en juin 2024 qu'en juin 2023 ou 2022: la construction où 248 faillites ont été comptabilisées, soit le nombre le plus important de faillites sur la période 2012-2024; l'horeca avec 208 faillites, la valeur la plus élevée pour un mois de juin; et l'industrie/énergie avec 54 faillites.

À l'issue du premier semestre, deux secteurs affichent un nombre de faillites record: la construction avec 1.342 faillites, soit 18,3% de plus qu'en 2023, précédent record, et les transports et entreposage où 371 faillites ont été comptabilisées, soit 5,7% de plus que lors du précédent record l'an dernier (351).