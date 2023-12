Près de la moitié des PME veulent engager du personnel supplémentaire début 2024

Au cours des six premiers mois de l'année 2024, 44% des petites et moyennes entreprises (PME) ont l'intention d'engager du personnel supplémentaire, rapporte jeudi un baromètre de l'entreprise de services RH Acerta, réalisé en collaboration avec les organisations patronales Etion et VKW Limburg. ?Il s'agit d'une baisse par rapport à la mi-2023 (50%) et d'une légère hausse en comparaison avec la fin 2022 (40%).