Procédure Renault enclenchée chez le sous-traitant Rhenus

"La priorité, c'est de lancer la procédure. On était laissés de côté depuis le début, on va pouvoir maintenant poser toutes nos questions lors du prochain CE extraordinaire du 24 octobre", a indiqué à L'Echo le délégué de la CSC chez Rhenus Automotive, Joachim Malpica. "On a fait pression sur la direction d'Audi pour qu'ils fassent pression sur notre direction".

"La direction a fait état d'un taux de production et de finances en chute libre chez Audi et n'a su répondre en rien sur l'avenir. Le contrat se termine au 31 décembre et il n'y a aucune alternative proposée. C'est une fermeture annoncée", a commenté auprès de Belga Stephan De Mûelenaere.