Q8 et Storm vont investir jusqu'à 250 millions dans 200 stations de recharge rapide

L'entreprise d'énergie renouvelable Storm et la compagnie pétrolière Q8 vont injecter jusqu'à 250 millions d'euros dans la construction d'un réseau de jusqu'à 200 stations de recharge électrique rapide à travers le pays, annoncent-elles lundi. Sur la plupart de ces sites, il sera également possible de faire ses courses, de boire un café et de se restaurer, grâce à une collaboration avec des partenaires tels que Delhaize et Panos.