QatarEnergy signe un contrat de six millards de dollars avec un chantier naval chinois

QatarEnergy a conclu un accord de six milliards de dollars avec un chantier naval chinois pour la construction de 18 méthaniers géants, a annoncé lundi l'entreprise du Golfe en présentant ce contrat comme "le plus important" jamais conclu dans ce domaine.

Huit des navires construits par la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) seront livrés en 2028 et 2029 et les dix autres en 2030 et 2031.

"Avec une valeur totale de près de six milliards de dollars pour ces navires ultramodernes, les plus grands jamais construits, l'accord que nous avons signé aujourd'hui est le plus important contrat de l'industrie de la construction navale", a déclaré, dans le communiqué, Saad al-Kaabi, ministre de l'Energie et PDG de QatarEnergy.

Le Qatar est l'un des principaux producteurs mondiaux de gnl, aux côtés des États-Unis, de l'Australie et de la Russie.

Les pays asiatiques, avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont les principaux clients pour le gaz qatari, mais la demande a également augmenté dans les pays européens depuis que la guerre en Ukraine a compliqué les approvisionnements en gaz russe.