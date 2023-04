Realco lance son nouveau site de production dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve

Trois ans après l'incendie qui avait détruit son centre de production et de stockage, Realco, spécialisée dans les produits d'hygiène issus de la chimie verte, inaugure ce jeudi son nouveau site de production dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. L'investissement consenti pour reconstruire l'usine s'élève à 5,6 millions d'euros, plus 1,2 million pour les équipements. Il permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production tout en améliorant sa durabilité et en diminuant son empreinte environnementale.

Pour les responsables, cette inauguration marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires croit en moyenne de 10% par an depuis cinq ans avec un pic à 20% en 2022 en dehors de l'activité "Piscine et Spa" qui a été revendue. Realco emploie actuellement 55 personnes. Si le nouveau bâtiment s'étend toujours sur 4.000 mètres carrés, sa hauteur augmentée permet de doubler la surface de stockage et d'accueillir pour la production davantage de cuves, dont le volume a aussi été revu à la hausse.

Alors que l'usine avant l'incendie pouvait produire environ 2,9 millions de litres par an, les nouveaux locaux portent la capacité à 10 millions de litres par an. Les lignes de conditionnement ont également été repensées pour assurer un meilleur rendement et de l'espace est prévu pour deux nouvelles lignes permettant le développement de produits innovants.